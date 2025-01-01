نعيم قاسم: مستمرون واستعدنا عافيتنا ولدينا ما يجعلنا أقوى

أكد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، نعيم قاسم، أن “الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان، اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي”، مشيرًا إلى أن “الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق”، ومؤكّدا أن “المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكّنها أن تصبح أقوى”.

وقال نعيم قاسم، في كلمة له، إن “المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم”، مضيفًا أن “هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي”.

هذا ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، ولا يزال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة، وينص أيضا على أن ينسحب “حزب الله” بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان”.