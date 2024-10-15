«نعيم قاسم» يكشف عن معادلة جديدة في التعامل مع إسرائيل

كشف نائب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، عمّا أسماه “معادلة جديدة سيتبعها “الحزب” مع الجيش الإسرائيلي، تتمثل في إيلامه”، مشددا على أن “هذه المعادلة سوف تستمر”.

وقال قاسم في كلمة مصورة: “إن الأمل بالنصر لا حدود له”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن فصل لبنان عن فلسطين، ونحن من سيمسك “رسن” العدو ونعيده الى الحظيرة… اصبروا”.

وأضاف: “إسرائيل احتلال توسعي لا يكتفي بفلسطين وإنما يريد كل المنطقة العربية ولدينا الحق في استهداف أي نقطة في إسرائيل وسنختار النقطة التي نراها مناسبة”.

وقال قاسم: “الإسرائيلي يراهن على الإجرام والتبني المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، أليس من حق الفلسطينيين أن يقوموا بعمل بطرد هذا الاحتلال؟ بدل أن تسألوا لماذا قام “لطوفان الأقصى”، اسألوا لماذا قام الاحتلال”، مضيفا: “لبنان ضمن المشروع التوسعي الإسرائيلي، هنا مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة الحق وضمنا نحد من إمكانية التوسع”.

وتابع قاسم: “لولا أمريكا لما استطاعت إسرائيل أن تقوم بما تقوم به، أمريكا الشيطان الأكبر تريد شرق أوسط جديد”.

وأضاف: “نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأمريكية”، قائلا: “طالبنا بوقف إطلاق النار في غزة لوقف إطلاق النار على إسرائيل وهم طلبوا فصل الجبهتين”.

وأكد قاسم، “أن إيران تدعم الفلسطينيين من أجل تحرير فلسطين، ودعم فلسطين فخر لإيران التي تبذل كل الإمكانات لتعزيز وتقوية الفلسطينيين”، مضيفا: “إسرائيل هي التي تقتل، واعلموا جيدا أنه إذا لم نواجه إسرائيل تحت عنوان المواثيق الدولية ستصل إسرائيل إلى أهدافها التوسعية”.

وقال قاسم: “عندما نتحمل التضحيات ونؤلمهم سنكون قد حمينا الأجيال لسنوات، ونحن نقاتل كمقاومة بشرف ونستهدف جيشهم هم يقتلون بوحشية ويقتلون الاطفال والشيوخ والمسعفين والمدنيين، وهم يريدون إلغاء كل شي وإلغاء المقاومة”.

وأضاف: “إسرائيل تهدف إلى ضرب القيادة والقاعدة العسكرية من أجل فقدان قدرتنا على المواجهة وإنهاء “حزب الله” وصياغة لبنان جديد تحت إدارة أمريكيةطن وتابع: “أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الحل هو وقف إطلاق النار، أقول للإسرائيليين لا تصدقوا ما يعلنه مسؤولوكم وانظروا إلى قتلاكم في الحرب، جيشكم مهزوم و”حزب الله” قوي ورممنا قدراتنا التنظيمية ولا يوجد مركز قيادي شاغر والميدان يشهد.. إن الحزب قوي”.

وتابع قاسم: “العالم وبريطانيا وفرنسا وأمريكا متواطئون مع الإجرام الإسرائيلي، وسنوسع دائرة استهداف المواقع العسكرية في إسرائيل”، مضيفا: “الميدان هو الذي يعطي النتيجة وعلينا أن نصبر ونتحمل”.