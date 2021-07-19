نفاد اختبارات فيروس كورونا في بريطانيا

أفادت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، بأن اختبارات فيروس كورونا قد نفدت في بريطانيا وذلك بعد ساعات فقط من تخفيف معظم قيود كوفيد-19 في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الأفراد الذين يحاولون طلب اختبارات كورونا المنزلية عبر موقع الويب الحكومي، يطلب منهم “المحاولة مرة أخرى غدا عندما تتوفر المزيد من الاختبارات”.

كما يطلب منهم محاولة طلب هذه الاختبارات عبر موقع NHS England الإلكتروني، ولكن يقال إنه تمت إعادة توجيههم مرة أخرى إلى gov.uk.

وتقول الرسالة: “نعتذر.. لا يمكن طلب المزيد من الاختبارات اليوم ولا يمكن طلب المزيد من اختبارات عبر الإنترنت أو من خلال مركز الاتصال اليوم.. يرجى المحاولة مرة أخرى يوم غد عندما تصبح هذه الاختبارات متوفرة”.

ويأتي ذلك في ما يسمى بـ “يوم الحرية” حيث تم رفع معظم القيود الإلزامية المتعلقة بفيروس كورونا في إنجلترا اليوم الاثنين.