نفاد المستلزمات الضرورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية

كشفت اللجنة المركزية لمتابعة انتشار مرض الحمى القلاعية ببعض البلديات، نفاد المستلزمات والمطهرات الضرورية لمكافحة المرض من مخازن المركز الوطني للصحة الحيوانية.

ودعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الزراعة والثروة الحيوانية حسين القطراني، لاعتماد الميزانية المقدمة من المركز الوطني للصحة الحيوانية وإدارة شؤون الإصحاح البيئي، وإحالتها إلى مجلس الوزراء لتخصيصها واعتمادها في أقرب وقت حتى يتسنى الاستمرار في مكافحة المرض.

وبحث المجتمعون أخر تطورات إنتشار المرض، والإجراءات التي ساهمت في تخفيف انتشاره.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية المكلف، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والإعلام الزراعي، ومدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي.