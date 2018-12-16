نفق رابع لحزب الله يمتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اكتشافه نفقاً رابعاً، امتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، مضيفاً أن مسار النفق تحت سيطرة الجيش ولا يشكل تهديداً.

حيث قال الجيش في بيان له إنه فخخ مسار النفق مثلماً تم تفخيخ الأنفاق التي تم العثور عليها سابقاً، مشيراً إلى أن ذلك يعرض كل من يدخل إليه من جانبه اللبناني للخطر.

كما أضاف الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بأعمال دراسة داخل مسار النفق، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المختلفة في المسارات الأخرى، وفق الخطة.

من جهة أخرى حمل جيش الاحتلال الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق من داخل لبنان، واعتبر ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1701، كما اتهم الجيش “حزب الله” بالوقوف وراء حفر الأنفاق، مشيراً إلى أن ذلك كان بدعم وتمويل من إيران.