سوريا تنفي تعليق الرحلات الجوية عبر «مطار دمشق الدولي» وإخلاء السفارة الإيرانية

نفت المؤسسة العامة للطيران المدني السوري، يوم السبت، ما تم تداوله حول تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي.

وقال مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور إن “المطار يعمل بحركة طبيعية والرحلات تسير بشكلها المعتاد”.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن وقف الرحلات الجوية في المطار.

وقال القيادي في المعارضة السورية حسن عبد الغني إن قوات المعارضة سيطرت اليوم السبت على مدينة الصنمين وتقدمت إلى مسافة 20 كيلومترا من البوابة الجنوبية لدمشق.

وخسر الجيش السوري السبت سيطرته على محافظة درعا في جنوب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في إطار سلسلة خسائر مني بها في الميدان.

بدوره، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم السبت صحة الأنباء عن إخلاء السفارة الإيرانية في دمشق، مؤكدا أنها تواصل عملها بشكل طبيعي.

وقال بقائي في إفادة صحيفة: “الادعاءات المتعلقة بإخلاء سفارة إيران في دمشق غير صحيحة، والسفارة ما زالت فعّالة وتواصل أنشطتها المعتادة”.

وجاء النفي الإيراني عقب إعلان صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادر لم تذكرها أن إيران “بدأت إخلاء قواتها العسكرية وموظفي سفارتها في دمشق والمواطنين المدنيين من الأراضي السورية”.

وقالت الصحيفة: “شرعت إيران يوم الجمعة في إجلاء قيادتها العسكرية وعناصرها من سوريا، حيث تم إجلاء ضباط رفيعي المستوى من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان والعراق، كما يتم إجلاء عناصر الحرس الثوري وبعض موظفي السفارة وعائلاتهم والمدنيين الإيرانيين”.

وحسب الصحيفة فإن “عمليات الإجلاء تمت بشكل جزئي عن طريق الرحلات الجوية إلى طهران، وعبر طرق برية إلى لبنان، والعراق، وميناء اللاذقية السوري”.

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.