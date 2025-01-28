مصدر مصري ينفي حدوث اتصال هاتفي بين «ترامب» و«السيسي»

نفى مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى، ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد المصدر، بحسب ما ذكرته القاهرة الإخبارية، أن أي اتصال هاتفي للرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع رؤساء الدول.

مضيفا: “كان يجب تحري الدقة المطلوبة، خصوصا فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى، وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط، وعلى ضوء ما يمثله ذلك من أهمية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع رئيسي البلدين”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، قد قال إنه تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن نقل الفلسطييين من غزة إلى “دول مجاورة”.

وقال الرئيس الأمريكي إنه أخبر نظيره المصري أنه يود أن يجعل أهل غزة “يعيشون في منطقة حيث يمكنهم العيش دون اضطراب أو ثورة.. عندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيما لسنوات عدة”، بحسب تعبيره.

يأتي الإعلان عن اتصال ترامب بالسيسي اليوم الثلاثاء، عقب اتصال كان أجراه بملك الأردن عبدالله الثاني يوم الأحد، تحدث خلال عن “نقل الفلسطينيين من غزة المدمرة إلى دول مجاورة”.

وكانت مصر والأردن جددتا موقفهما الرافض لأي مخططات إسرائيلية أو غيرها من أجل نقل سكان القطاع، معتبرتين أنها حملة تهجير ثانية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مساء الأحد، عن تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ودعت إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن “القضية الفلسطينية، تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة”.

وأعربت مصر عن استمرار دعمها صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تشدد على رفضها أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الإستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هاتفيا، الإثنين، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وفي سياق آخر، قال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن “روبيو ناقش مع الملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، وخلق مسار للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتابع البيان: “شكر روبيو الأردن على دعم وقف إطلاق النار، من خلال دوره المتكامل في تقديم المساعدة الإنسانية عبر الممر الأردني”.

وأعرب الوزير الأميركي للملك عبد الله عن التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة الثنائية القوية بين البلدين، التي تعود إلى 75 عاما، القائمة على أهداف مشتركة للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما ناقشا التطورات في سوريا، وأكدا مجددا على أهمية “عدم استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها”.