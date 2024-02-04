نقابات الشرطة الفرنسية تلوح بالإضراب خلال أولمبياد باريس

لوح تحالف نقابات الشرطة في فرنسا، بتعطيل المطارات خلال أولمبياد باريس 2024، في حال لم تتم تلبية مطالبها الخاصة بالمكافآت وظروف العمل اللائقة، متوعدة بالقيام بإضرابات كتلك التي جرت أمام مبنى بلدية باريس في يناير الماضي.

وذكرت رويترز ، إن ضباط إنفاذ القانون في العاصمة الفرنسية وغيرها من المدن، تظاهروا مطالبين باستجابة من وزارة الداخلية على طلب تخصيص مكافأة خاصة بفترة إقامة الأولمبياد بقيمة ألفي يورو، مع ضمانات بشأن “تدابير اجتماعية خاصة” متعلقة برعاية الأطفال خلال الصيف.

وشهدت الإضرابات تجمعات نقابات الشرطة، الذين لهم الحق في التوقف عن العمل، وكذلك لعاملين في الطب الشرعي وبعض ممن يعملون في الإدارة.

وقالت شافية بوطارة، من تحالف نقابات الشرطة لرويترز، وسط تظاهر عدد من ضباط الشرطة وإيقاد مشاعل زرقاء أمام مبنى بلدية باريس “سنثير حالة من الخوف لو لم يتم تلبية المطالب”، وأضافت “ستكون هناك إجراءات أكثر صعوبة.. سنغلق المطارات …وحينها سترون مسؤول مطارات باريس يمسك بهاتفه ويتصل بالحكومة”.

وسيتم نشر حوالي 30 ألف ضابط وجندي لتأمين حفل افتتاح الاولمباد في 26 يوليو، حيث من المتوقع أن يشاهد حوالي 300 ألف شخص الرياضيين والوفود وهم يبحرون في نهر السين.