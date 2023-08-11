نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تُحذَّر من المماطلة

حذرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا، الخميس، حكومة الوحدة الوطنية من المماطلة والتسويف في تنفيذ المطالب.

ونوه النقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه في حالة حدوث ذلك ستطالب كافة أعضاء هيئة التدريس المكلفين بمهام وزراء ووكلاء وزارات بإعلان الاستقالة والانشقاق عن الحكومة فورا، وسيتم الاعتصام داخل دواوين الوزارات، مشيرة إلى أن الحسم سيكون للشارع، بحسب النقابة.

وشهدت العاصمة طرابلس، يوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة للطلبة الأوائل والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

وانطلقت مسيرة احتجاجية من جامعة طرابلس شارك فيها العشرات من الطلبة والأساتذة الجامعيين من مختلف المناطق والمدن، باتجاه رئاسة الوزراء في طريق السكة، حيث تجمع المتظاهرون أمام المبنى للمطالبة بحق الإيفاد وتسوية أوضاعهم المالية.

وهدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، بالدخول في اعتصام يوم 15 سبتمبر المقبل في حال عدم تنفيذ مطالبهم.