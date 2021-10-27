نقابة الأطباء تُلوح بالتصعيد والإضراب الشامل

قررت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة، عقد اجتماع عاجل يوم غدٍ الخميس، لوضع الترتيبات النهائية والاعلان عن موعد بدء الأضراب العام والشامل.

جاء ذلك بحسب ما أفادت النقابة العامة لأطباء ليبيا، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي في “ظل الصمت الغريب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية والمستهجن من قبلنا، واستمرار تجاهله المتعمد لمطالبنا العادلة وتسفيه حقوقنا المشروعة، وإصراره على رفض الاجتماع بنا”.

وأشارت النقابات الطبية والطبية المساعدة إلى أنها وبعد فشل كل المحاولات الجادة من قبلها لتفادي تصعيد الموقف وتأزم الوضع، ارتأت هذه النقابات وفروعها بمختلف مناطق ليبيـا ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذا الصمت والتجاهل والتسفيه حتى نيل هذه الحقوق، بحسب نص البيان.