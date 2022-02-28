نقابة الخبازين: أزمة الدقيق مفتعلة من قبل تجار الأزمات

قال رئيس نقابة الخبازين أبوخريص محمد إنّ أزمةَ الدقيق الحاليةَ هي المفتعلة من قبل تجار الأزمات وأصحاب المطاحن نظرا لتكررها على مدى السنوات الماضية.

وذكر أبوخريص في تصريحات صحفية، أنّه لا يوجد تدخل سريع من الدولة لوقف هذه الأزمة التي تطال قوت المواطنين، منوها إلى أنّ مخزون القمح الاستراتيجي يكفي لـ3 أشهر قادمة على الأقل.

وأشار أبوخريص إلى وجود اتفاق مسبق من قبل أصحاب المطاحن وتجار الدّقيق، داعيا الجهات المسؤولةَ إلى السيطرة على مخزون القمح الموجود لدى المطاحن وقفل المحال التي نفذت عمليات المضاربة على مادة الدقيق.

وتابع أبوخريص أنّ عمل المطاحن رهين توفر القمح والمخزون الاستراتيجي، مؤكدا صدور قرار من وزارة الاقتصاد يقضي بتجميد القرار الخاص بتحديد وزن وسعر رغيف الخبز إلى حين وضع آلية لاستقرار السوق المحلي الفترة القادمة.