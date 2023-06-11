نقابة الصيادلة تُحذّر من جلب أي أدوية عبر التسوق الإلكتروني

حذرت النقابة العامة للصيادلة في ليبيا، جميع الصيدليات والمواطنين من جلب أي دواء عبر التسوق الإلكتروني، مشيرة إلى أن هذه المنتجات لم يتم مراقبتها والإفراج عنها من إدارة الرقابة على الأدوية.

وقالت النقابة في تعميم لها: “على كل الصيدليات والمواطنين الحذر من التسويق الإلكتروني عبر مواقع تجارية تركية وأخرى هندية ومصرية بهدف الترويج لمنتجات طبية ومحاولة التجارة بالدواء وتوصيله عبر شركات التوصيل”.

وأكدت نقابة الصيادلة أن هذه المنتجات لم يتم مراقبتها والإفراج عنها من إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية مما يعتبر تجارة في منتجات طبية غير مراقبة ويعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وطالبت النقابة من شركات التوصيل وشركات البريد السريع بحجزها وإحالتها للجهات المختصة أو إحالتها لقسم التفتيش والرقابة المهنية بشارع البلدية طرابلس مقابل الحديقة العامة.