نقابة المتقاعدين تتوعد «وزارة المالية» بحراك سلمي واسع

أعلنت النقابة العامة للمتقاعدين في ليبيا تحديد موعد نهائي لوزارة المالية بشأن إحالة مستحقات الدعم المالي الشهري المقرر للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (258) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 13 مايو 2026.

وقالت النقابة العامة للمتقاعدين، في بيان صادر بتاريخ 20 يونيو 2026، وتلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، إن القرار الحكومي نص على صرف دعم مالي شهري للمتقاعدين اعتبارًا من شهر يونيو 2026، إلا أن مستحقات الدعم لم تُحال من قبل وزارة المالية رغم مرور أكثر من شهرين على صدور القرار، دون توضيح أسباب التأخير.

واعتبرت النقابة أن تأخر إحالة المستحقات يمثل تهميشًا لشريحة المتقاعدين التي تواجه ظروفًا معيشية صعبة، مؤكدةً ضرورة تنفيذ القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة.

وأوضحت النقابة أنها استجابةً للمطالب المتكررة من المتقاعدين في مختلف الفروع بالبلديات، حددت يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026 موعدًا نهائيًا لوزارة المالية لإحالة التغطية المالية الخاصة بالدعم المقرر إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن قيمة الدعم المطلوب تستند إلى مطالبة صندوق الضمان الاجتماعي المحالة إلى وزير المالية بتاريخ 8 يونيو 2026، والتي تضمنت القيمة المالية المطلوبة لشهر يونيو، إضافة إلى المبالغ المطلوبة لبقية أشهر السنة.

وطالبت النقابة بإحالة المخصصات المالية إلى صندوق الضمان الاجتماعي قبل موعد صرف معاشات شهر أغسطس المقبل، حتى يتسنى تنفيذ إجراءات الصرف للمتقاعدين المستحقين.

وأكدت النقابة العامة للمتقاعدين أنه في حال عدم الاستجابة قبل انتهاء المهلة المحددة، فإنها وفروعها في البلديات ستعلن بدء حراك سلمي مستمر، للمطالبة بإحالة المستحقات وتنفيذ مطالب أخرى وصفتها بالمشروعة.

هذا ويُعد ملف دعم المتقاعدين من الملفات الاجتماعية المطروحة في ليبيا، في ظل مطالبات نقابية بضرورة تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة وضمان انتظام صرف المستحقات المالية وفق القرارات الحكومية الصادرة.