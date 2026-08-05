نقابة المتقاعدين تدخل «حالة الطوارئ» وتطالب بتنفيذ قرارات زيادة المعاشات

أعلنت النقابة العامة للمتقاعدين في ليبيا دخولها حالة طوارئ عقب انتهاء المهلة التي حددتها لوزارة المالية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (258) لسنة 2026، الخاص بصرف مستحقات الدعم المالي الشهري للمتقاعدين.

وقال نقيب المتقاعدين في ليبيا خليل الشقماني، في تصريح خاص لمنصة الصباح، إن عدم تنفيذ القرار دفع النقابة إلى الانتقال من مرحلة «المطالبة» إلى مرحلة «الإلزام» تجاه الجهات المعنية، مؤكدًا أن النقابة تسعى إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى ضمان تنفيذ القرارات والقوانين المرتبطة بحقوق المتقاعدين.

وأوضح الشقماني أن مطالب النقابة تشمل الصرف الفوري للدعم المالي الشهري، واعتماد التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2013، الذي يتعلق بحقوق المتقاعدين، إضافة إلى إقرار أحقية الزيادة للمتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد اعتبارًا من 1 يوليو 2022.

وأضاف أن المطالب تتضمن أيضًا تنفيذ زيادات معاشات المتقاعدين العسكريين، إلى جانب العمل على تحسين خدمات التأمين الصحي، وإلغاء الرسوم التي فُرضت مؤخرًا على بعض الخدمات.

وأشار نقيب المتقاعدين إلى أن التصعيد يأتي للمطالبة بمعالجة الملفات العالقة المتعلقة بالمعاشات والحقوق المالية، مؤكدًا أن النقابة تواصل متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن شريحة المتقاعدين والعمل على ضمان حصولهم على مستحقاتهم.

ويُعد ملف المعاشات والزيادات المالية من الملفات التي تحظى باهتمام واسع بين المتقاعدين في ليبيا، في ظل مطالب مستمرة بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لحقوق هذه الفئة.