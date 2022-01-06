نقابة المحامين تُؤكد دعمها لإجراء الانتخابات

اجتمع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، بديوان المفوضية في طرابلس، مع رئيس النقابة العامة للمحامين في ليبيا عبد الرؤوف قنبيج، والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب.

ووفقاً للموقع الرسمي للمفوضية، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار تقديم الدعم والمشورة الفنية من أجل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقررة.

كما بحث الحاضرون إمكانية توقيع اتفاقية شراكة يتم بمقتضاها تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بخصوص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وجدد الوفد دعم النقابة لإجراء الانتخابات خلال المدة القريبة القادمة بعد تخطي التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه.