 نقابة المعلمين تدعو لوقفات احتجاجية

دعا النقيب العام للمعلمين، عبد النبي صالح، فروع النقابة في عموم البلاد، “للاستعداد لبدء تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف المستحقات المالية للمعلمين”.

وبحسب النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، “أكد النقيب على أهمية وحدة المعلمين ووقوفهم صفًا واحدًا من أجل حقوقهم المالية المتمثلة بالقانون رقم 4 التي كفلها القانون بحكم صادر من المحكمة يلزم الدولة بصرف كامل المستحقات المالية للمعلمين.

#عاااااااجل #النقيب العام للمعلمين بليبيا يدعو نقابات المعلمين في ليبيا بالاستعداد للوقفات الاحتجاجية والمطالبة بحقوق… تم النشر بواسطة ‏النقابة العامة للمعلمين في ليبيا‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤