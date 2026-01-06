نقابة «صيادي الخمس» تشارك بحوار لتطوير قطاع الثروة البحرية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، 6 يناير، وزير الثروة البحرية عادل سلطان، مع وفد من نقابة صيادي مدينة الخمس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع قطاع الثروة البحرية والتحديات التي يواجهها الصيادون، وسبل دعمهم وتمكينهم من أداء دورهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية لتعزيز قطاع الثروة البحرية الذي يمثل مصدرًا مهمًا للغذاء والعمل، ويساهم في توفير فرص اقتصادية مستدامة للمجتمعات الساحلية، ويدعم التنمية المحلية في مختلف المدن الليبية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يستقبل عميد بلدية صبراتة لمناقشة سير العمل البلدي ومطالب المواطنين

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء 6 يناير، رفقة عضو المجلس عن مدينة صبراتة، السيد صلاح ميتو، عميد بلدية صبراتة المهندس حسين الذوادي، بمقر المجلس في طرابلس.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من القضايا المتعلقة بسير العمل البلدي والخدمي داخل البلدية، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما نقل عميد البلدية للسيد الرئيس مطالب المواطنين الرافضة لتخصيص بعض المواقع داخل البلدية لبعض الجهات العسكرية، مؤكدًا على ضرورة إبقائها مدنية.