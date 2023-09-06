نقابة هيئة التدريس الجامعي تدخل في اعتصام شامل

صوتت الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا، على الدخول في اعتصام شامل ومفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023م.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته الأمانة، في جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء في الجبل الأخضر.

وفي بيان أصدرته عقب الاجتماع، طالبت الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص قيمة مالية لإصدار تفويضات مالية فوراً لجميع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين صدرت لهم قرارات إيفاد.

كما طالبت النقابة من الحكومة الالتزام بدفع مستحقات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ومكافأة الدراسات العليا والعلاوات، وإلزام الحكومة بتنفيذ جدول المرتبات الموحدة الصادر عن مجلس النواب وصرف الفروقات من تاريخ تنفيذه.

واستنكر البيان ما قام به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة بشأن تبرير عمليات التزوير في التفويضات الدراسية بالخارج، وطالب بمنعه من التدخل في شؤون التعليم العالي.

وفي 11 أغسطس الماضي، حذرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا، الخميس، حكومة الوحدة الوطنية من المماطلة والتسويف في تنفيذ المطالب.

ونوهت النقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه في حالة حدوث ذلك ستطالب كافة أعضاء هيئة التدريس المكلفين بمهام وزراء ووكلاء وزارات بإعلان الاستقالة والانشقاق عن الحكومة فورا، وسيتم الاعتصام داخل دواوين الوزارات، مشيرة إلى أن الحسم سيكون للشارع، بحسب النقابة.

فيديو | النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة #ليبيا تعلن الدخول في اعتصام شامل ومفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم pic.twitter.com/tK5fsnf5Nd — عين ليبيا (@EanLibya) September 5, 2023