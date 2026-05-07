نقاط توزيع جديدة للغاز في طرابلس والمنطقة الغربية.. البريقة تحذّر

أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط تنبيهاً مهماً للمواطنين في نطاق طرابلس والمنطقة الغربية بشأن آلية تسليم أسطوانات الغاز، في إطار تنظيم عملية التوزيع وضمان وصولها إلى المستحقين بشكل منظم.

وأعلنت الشركة عن افتتاح نقطتين جديدتين للتوزيع، الأولى في مركز قُرجي بجانب مصحة الفردوس، والثانية في مركز الماية على الطريق الساحلي، بهدف تسهيل إجراءات الاستلام وتخفيف الازدحام على مراكز التوزيع.

وأكدت الشركة أن المواطنين الذين تلقوا رسائل نصية موجهة حسب مناطقهم، مطالبون بالتوجه مباشرة إلى المركز المحدد لاستلام أسطوانات الغاز، وفق البيانات الواردة في الرسائل.

وشددت على أن عدم استلام الأسطوانة خلال عشرة أيام من تاريخ إرسال الرسالة سيؤدي إلى سحبها وإعادتها إلى رصيد المستودعات، في إجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط منظومة التوزيع ومنع التكدس أو التأخير.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الشركة لتحسين كفاءة توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى الأسر المستحقة في الوقت المحدد، مع متابعة دقيقة للحد من أي تجاوزات أو خلل في العملية.