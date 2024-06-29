نقص الوقود يشل العمل الوظيفي في بلدية الغريفة

أفاد عميد بلدية الغريفة التواتي بكة، بأن أزمة الوقود شلت العمل الوظيفي بالمنطقة، موضحا أن الغاز شبه معدوم، وفي حال توفر تكون أثمانه باهظة جدا.

وناشد بكة في تصريح له على الصفحة الرسمية للبلدية، برفع حصة الوقود في مستودعات سبها إلى مليوني متر مكعب، وتزويد المنطقة بـ4 محطات أزمة، مشيرا إلى أن مطالبتهم سابقا الحكومتين، بإيجاد مصفاة وصهاريج لتوفير الوقود أو دوّار للغاز.

وطالب بكة بتوفير الوقود في جميع البلديات بإنشاء محطات يصلها الوقود، تفاديا للأزمة، على أن تكون بحسب الكثافة السكانية لكل بلدية.

وأشار بكة إلى أن هذه المطالب طرحت في اجتماع عقد خلال الأيام الماضية بدعوة من آمر المنطقة العسكرية لأوباري – غات، بحضور عمداء بنت بية والغريفة وأوباري إلى جانب الأجهزة الأمنية وحكماء الأعيان.

وبيّن بكة عزم البلدية على تشكيل وفد للتواصل مع الجهات المختصة للنظر في هذه المطالب، التي أثقلت كاهل المواطن في ظل نقص السيولة وزيادة الأسعار.