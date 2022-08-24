نقص حاد في أمصال العقارب بمستشفى بنت بية

كشف مدير إدارة الشؤون الطبية بمستشفى بنت بية الطيب عبد السلام، عن وجود نقص حاد في أمصال العقارب داخل المستشفى، مؤكدا بأ هناك زيادة في عدد الحالات المصابة بلدغ العقارب التي يستقبلها المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن عبد السلام قوله في تصريحات صحفية، إن عدد الحالات المصابة بلدغ العقارب التي استقبلها المستشفى تتراوح في اليوم بين 4 و5 حالات، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة الحالة للأدوية تُحوّل لمستشفى سبها الطبي.

وأوضح عبد السلام بأن الأمصال تأتي من مخازن الإمداد الطبي في سبها، وهو أيضًا يُعاني من نقص الأمصال؛ لأنه يوزع على مناطق الجنوب بالكامل.