اسباب تساقط الشعر [انترنت]

نقص مخزون الحديد في الجسم، يولّد العديد من المشاكل الصحية والجمالية غير المرغوب بها على الإطلاق، ومنها تساقط الشعر.



تعرّفي في الآتي على وظائف الحديد في الجسم وأعراض نقصه وأبرز مصادره:

وظائف الحديد في الجسم

نقل الأكسجين: إذ تحتوي خلايا الدم الحمراء على الهيموغلوبين، وهو بروتين أساسي يحمل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

الميوغلوبين: وهو البروتين الذي يُخزّن الحديد في العضلات، ويُعدّ الحديد مكوّناً من مكونات الميوغلوبين، وهو السبب الذي يجعل لون العضلات أحمر.



_ الأنزيمات: تحتوي العديد من أنزيمات في الجسم على الحديد، ولا سيما تلك التي تعمل على إنتاج الطاقة.



_ جهاز المناعة: يعتمد جزء من عمل جهاز المناعة على وجود الحديد بشكلٍ كافٍ، لكي يقوم بعمله على نحو جيد في محاربة الفيروسات وسواها.

أعراض نقص الحديد



تتضمن أعراض فقر الدم بسبب نقص الحدي ما يلي:



_ الإعياء الشديد.

_ الضعف العام.

_ شحوب الجلد.

_ ألم الصدر أو خفقان القلب السريع أو ضيق النفس.

_ الصداع أو الدوخة أو الدوار.

_ برودة اليدين والقدمين.

_ التهاب أو ألم في اللسان.

_ تقصف الأظافر.

_ تساقط الشعر.

_ ضعف الشهية.

أبرز مصادر الحديد

مصادر الحديد الطبيعية





_ اللحوم الحمراء ولحم الدواجن.

_ المأكولات البحرية.

_ الخضروات الورقية الخضراء الداكنة، مثل السبانخ والهندباء والسلق.

_ الفواكه المجففة، مثل الزبيب والمشمش والتمر.

_ الحبوب المشبّعة بالحديد والخبز والمعكرونة.

_ الحبوب على أنواعها مثل، الفاصولياء والحمص والفول…





نقص مخزون الحديد وتساقط الشعر



فروة الرأس وبصيلات الشعر، مثلها مثل باقي أعضاء الجسم، تحتاج إلى الغذاء، والأكسجين، والتنفس من أجل القيام بوظيفتها الطبيعية. وللحديد دور مهم في عمل مختلف خلايا الجسم، فهو يساعد على تغذية فروة الرأس وبصيلات الشعر ويمدّها بالعناصر الغذائية، وبالتالي يمنع تساقطها ويزيد من معدل نمو الشعر ويمنحه اللمعان والحيوية.

وفي حال حدوث نقص في الحديد، فإنَّ ذلك يؤدي إلى تساقط الشعر.



