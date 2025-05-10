نقلة تاريخية في كرة القدم النسائية.. «فيفا» يفتح الباب أمام 48 منتخباً في المونديال

لطالما اعتُبرت كرة القدم النسائية في الظل مقارنة بنظيرتها الرجالية، لكن السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبرى على مستوى التغطية الجماهيرية، الدعم المؤسسي، وتوسّع قاعدة المنتخبات حول العالم، وجاءت نسخة كأس العالم 2023، التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا، كنقطة تحوّل فارقة، حيث سجّلت أرقامًا قياسية من حيث الحضور الجماهيري والمشاهدات العالمية، هذا الزخم دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاتخاذ قرار غير مسبوق بتوسيع البطولة من 32 إلى 48 منتخباً بدءاً من عام 2031، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية وإتاحة الفرصة لمزيد من الدول لدخول الساحة العالمية.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في خطوة وُصفت بالتاريخية، عن توسيع بطولة كأس العالم للسيدات لتضم 48 منتخباً بدلاً من 32، بدءاً من نسخة عام 2031، في قرار يُعد الأكبر من نوعه بتاريخ البطولة.

وأوضح “فيفا” في بيان رسمي، أن المجلس وافق بالإجماع على القرار الذي يعتمد نظام 12 مجموعة، ما سيرفع عدد المباريات إلى 104 ويطيل مدة البطولة أسبوعاً إضافياً.

وأكد الاتحاد أن التوسيع جاء استجابةً للنمو العالمي المتسارع في كرة القدم النسائية، وسعياً إلى تعزيز المشاركة وتوفير فرص أوسع لتطوير اللعبة ومكافحة التمييز.

هذا وستُقام نسخة 2027، التي تستضيفها البرازيل، بالنظام الحالي المكوّن من 32 منتخباً، في حين لم يُحدد بعد مضيفا نسختي 2031 و2035.

من جهته، أشاد رئيس “فيفا”، جياني إنفانتينو، بنجاح نسخة 2023 التي استضافتها أستراليا وتوجت بها إسبانيا، مشيراً إلى أنها أبرزت التنافسية العالية والمشاركة المتزايدة من جميع القارات، ما يجعل من التوسيع خطوة “ضرورية وتقدمية”.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع توجه فيفا لتوسيع كأس العالم للرجال إلى 48 منتخباً بدءاً من نسخة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.