نقلة رقمية في قطاع الصحة.. منظومة جديدة لمراقبة صرف «أدوية الإنسولين»

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة توزيع الأدوية وضمان وصولها إلى مستحقيها، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق منظومة إلكترونية وطنية لصرف ومتابعة أدوية الإنسولين، مرتبطة بشكل مباشر بالرقم الوطني للمريض.

ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من الدكتور محمد الغوج، الوكيل العام للوزارة والمكلف بمهام الوزير.

وأوضح البيان أن المنظومة الجديدة ستُفعّل داخل المرافق الصحية العامة، ويقوم بتشغيلها أطباء مختصون وصيادلة ومدخلو بيانات، بحيث لا يُصرف العلاج إلا بعد الكشف الطبي وتحديد الجرعة من قبل الطبيب، بما يضمن صرف الدواء لمن هم في حاجة فعلية له، ويمنع ازدواجية الصرف أو التسريب.

كما ستتولى إدارة الصيدلة في وزارة الصحة مسؤولية الإشراف على عمليات الصرف، ورصد الاحتياجات، وإعادة تدوير المخزون المتوفر بطريقة ذكية، ما يسهم في تحسين إدارة المخزون الوطني وضمان استدامة الإمدادات الدوائية الحيوية للمرضى، خصوصًا من مرضى السكري المعتمدين على الإنسولين.

وتعتبر هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في رقمنة الخدمات الصحية ورفع كفاءة النظام الصحي في ليبيا.