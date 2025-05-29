نقلة نوعية في التدريب الأمني.. معهد العمليات يخرّج دفعة جديدة من المتخصصين

اختتم معهد التدريب التخصصي التابع للإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الخميس، ثلاث دورات تخصصية في مجالات أمنية متقدمة، وذلك بحضور مدير المعهد، ومندوبي الجهات الأمنية المشاركة، وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية وخبراء التدريب الدوليين.

وشملت الدورات: دورة العمليات الخاصة، التي نُفذت بمقر المعهد واستمرت لثلاثة أسابيع، دورة العمليات الخاصة في الأماكن السكنية، التي أقيمت بمركز تدريب “عش الصقر” لنفس المدة، دورة استعمال الأسلحة الخفيفة، والتي استمرت أسبوعين بمقر المعهد.

وتخلل حفل الختام عرض مرئي لأبرز المحاور التدريبية والتطبيقات الميدانية التي نفذها المتدربون، ما عكس المستوى المهاري المتقدم الذي بلغوه خلال فترة التدريب.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التميز والتقدير على المتفوقين، تقديرًا لجهودهم والتزامهم العالي خلال البرامج التدريبية.

وتأتي هذه الدورات في إطار خطة وزارة الداخلية للرفع من كفاءة منتسبيها، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع التحديات الأمنية وفق أحدث المعايير الدولية.