نقل آخر مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا

تم اليوم الخميس، نقل آخر 3 حالات أصيبت من حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية، من مدينة بنغازي، لتلقي العلاج في إيطاليا، بحضور عبدالسلام المرابط عضو مجلس النواب عن بنت بية، وامحمد السعيدي وزير الصناعة والمعادن بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، وعن الجانب الإيطالي القائم بأعمال القنصلية الإيطالية في بنغازي.



وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية، بأن ذلك جاء بعناية وباهتمام بالغ من نائبي رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة وعلي القطراني، وصقر بوجواري عميد بلدية بنغازي، وفتحية العريبي مديرة مركز بنغازي الطبي.

يُشار إلى أن هذه الحالات كانت تتلقى العلاج داخل مركز بنغازي الطبي، وتحت المتابعة الدقيقة وبمجرد تماثلها للشفاء تم منح الموافقة الطبية لاستكمال العلاج بالخارج.