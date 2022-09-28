نقل السفارة الليبية بواشنطن إلى مقر جديد

أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، نقل القائم بالأعمال والموظفين السياسيين في السفارة الليبية بالعاصمة الأمريكية واشنطن من المقر الكائن في “Dahlia street” إلى المقر التاريخي في “Wyoming avenue” (بيت الضيافة سابقاً) الذي اشترته ليبيا في عهد المملكة.

وبحسب ما أفادت وزارة الخارجية في بيان، فإن هذه الخطوة تأتي كدلالة على تقوية وبناء علاقات أوثق وأقوى بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية ستعود بالفائدة على البلدين الصديقين، وفي إطار تطوير عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج.

وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة الليبية في واشنطن قرب فتح منظومة الحجز لإصدار الجوازات مطلع أكتوبر المقبل، وسيكون الحجز عبر موقع السفارة الإلكتروني، وعملية تصوير المواطنين في المقر الواقع في “5881 Leesburg Pike Falls Church, VA 22041”.

كما اجتمعت نجلاء المنقوش، بالجمعية الأمريكية الليبية للأعمال وبعض ممثلي الشركات الأمريكية في مقر السفارة الليبية بواشنطن، وناقشت أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا؛ لما تمثله من بيئة خصبة للاستثمار في جميع المجالات، وتم الاتفاق على تنسيق زيارة لبعض ممثلي الشركات الأمريكية إلى ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.