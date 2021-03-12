نقل جلسة أداء الحكومة اليمين إلى طبرق بدلاً من بنغازي

أفاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بنقل جلسة النوّاب إلى مدينة طبرق، والتي كان من المقرر عقدها في بنغازي يوم الاثنين المقبل، وذلك ردا على ما تردد حول هجوم مسلّحين ملثمين على مقرّ المجلس في بنغازي والذي كان سيؤدي فيه أعضاء حكومة الوحدة الوطنيّة اليمين الدستورية.

وقال بليحق، في تصريحات اليوم الجمعة، إن نقل جلسة مجلس النواب لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني فمدينة بنغازي آمنة والنقل تم لأسباب تنظيمية ولوجستية، على حد قوله.

ونفى بليحق الأخبار المتداولة حول هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس في بنغازب أو ديوانه.

وأشار إلى أنه يحق لمجلس النواب أن يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو المؤقت بطبرق.

وعقب أدائها اليمين الدستوريّة، ستنتقل الحكومة إلى طرابلس لعقد جلسة اعتماد الميزانية العامة.

ومنح مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنيّة الثقة بـ132 صوتا خلال اجتماعه في سرت، يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أوضح بليحق أن النصاب لن يكون شرطا لأداء القسم، وسيتم الترتيب عن طريق إدارة العلاقات لتوفير طائرة تتيح الذهاب والإياب للنواب في نفس يوم أداء القسم وفق رغبتهم.

وأشار إلى عقد جلسة جديدة لمجلس النواب لمناقشة الميزانية يعتمد على مدى جاهزية الحكومة الجديدة، وقد تكون في نفس الأسبوع من أداء اليمين، لافتاً إلى أن الأمور ستتضح أكثر الاثنين القادم تاريخ الجلسة.