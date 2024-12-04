نقل مهاجرين غير شرعيين إلى مركز إيواء في طرابلس وترحيل آخرين

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، أن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة نفذت مهمة تأمين نقل 60 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصري، وبالتنسيق مع غرفة السيطرة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الوزارة أنه “تم ضبط المهاجرين داخل وكر تستغله عصابات تهريب البشر”، وتم نقلهم إلى أحد مراكز الإيواء التابعة للجهاز في طرابلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن إجراء ترحيل طوعي لمهاجرين نيجيريين عبر مطار معيتيقة الدولي، وذلك بمتابعة من وزير الداخلية المكلّف، حيث قام مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الثلاثاء، بترحيل عدد من المهاجرين من نيجيريا طوعياً عبر مطار معيتيقة الدولي.