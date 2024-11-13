نقل نحو 100 مهاجر غير شرعي إلى طرابلس تمهيدا لترحيلهم

أعلنت مديرية أمن صبراتة عن نقل مئة مهاجر غير نظامي إلى مركز إيواء في العاصمة طرابلس، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن “هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى دولهم الأصلية، حيث ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد بعد نقلهم إلى المركز”.

وفي سياق متصل، كانت المديرية قد أعلنت سابقا عن عملية ضبط 90 مهاجرا غير نظامي في مدينة صبراتة يوم الثلاثاء، وذلك إثر مداهمة لأحد الأوكار التي كانت تستخدم لتجميع المهاجرين تمهيدا لتهريبهم عبر البحر، وأسفرت العملية عن ضبط المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وكانوا في انتظار التسلل عبر البحر إلى وجهات غير قانونية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تشكل تحديا كبيرا على مستوى الأمن والإنسانية في البلاد، حيث تسعى الجهات الأمنية إلى ضبط شبكات التهريب وتأمين حياة المهاجرين، في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها خلال محاولات العبور غير القانوني.