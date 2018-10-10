نقل «120» سجين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل امعيتيقة تمهيدًا لتغيير اختصاصها

بناءً علي قرار السيد وزير العدل رقم 699 لسنة 2017 والذي ينص علي تصنيف مؤسسة الإصلاح والتأهيل امعيتيقة كمؤسسة رئيسية تختص بإيداع المتهمين بالجنايات الخطيرة فقد بدأت عملية التصنيف تأخد مجراها على أرض الواقع.

وتم صباح هذا اليوم نقل عدد 120 مائة وعشرون نزيل من ذوي التهم والأحكام البسيطة من المؤسسة المذكورة إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي (أ) وذلك بناءً على رسالة مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل امعيتيقة وإلى قرار رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس.

هذا وقد تمت عملية نقل النزلاء بحضور رئيس فرع طرابلس العقيد فتحي الكوشلي والعقيد نورالدين سلام مدير مؤسسة الجديدة والعقيد أحمد أبوكراع مدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز.

