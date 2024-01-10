نقيب الصحفيين التونسيين: القضاء ليس مزرعة لأحد

طالب نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، السلطات في البلاد بتطبيق المرسوم 115 المتعلق بإحالة الصحفيين على القضاء”

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن دبار قوله خلال الوقفة التضامنية مع الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس، ”نحن كصحفيين نطالب الدولة التونسية بتطبيق المراسيم و إحالة الصحفيين المعتقلين إلى القضاء” مؤكدا أن الوقفة التضامنية جاءت للمطالبة بتطبيق القانون، قائلا ”لم نطلب الحصانة”

وأضاف دبار أن المرفق القضائي ليس مزرعة خاصة لدى أي طرف والمرسوم 54 في فصليه الـ24 و25 نسف كل الضمانات التي أتى بها الدستور.

وأشار دبار إلى أن تعيين جلسة في محكمة التعقيب أصبح حلما صعب المنال في ظل الظرف الحالي، مبرزا أن هناك استسهال لسجن الصحفيين والنيابة لم تحترم القانون ونفذت إصدار بطاقة إيداع في حق زياد الهاني بسرعة. ـ