«نمر» يثير الذعر في مدينة «مسلاته» (فيديو)

تسبب “نمر” بإثارة الذعر في مدينة مسلاتة، ما استدعى الاستنفار للبحث عن هذا الحيوان المفترس.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بالفيديوهات والأخبار حول ورود عدة بلاغات عن مشاهدة حيوان مفترس بمدينة “مسلاته” من قبل مواطنين بالمدينة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، في حكومة الوحدة الوطنية، “تواصل عمليات البحث عن نمر فر من صاحبه في مدينة مسلاته الواقعة شمال العاصمة طرابلس”.

وقال المصدر: “بعد فرار نمر من صاحبه بمدينة مسلاته التي تبتعد عن العاصمة طرابلس حوالي 100 أو 120 كم، تسبب في حالة من الذعر للسكان في المنطقة الواقعة شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، وجميع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار منذ فرار النمر بمدينة مسلاتة وتجري عمليات البحث واسعة النطاق في تلك المنطقة الشاسعة”.

كما أعلن جهاز الشرطة الزراعية فرع مسلاتة، عن إطلاق دوريات للبحث عن حيوان نمر مفترس في المدينة، بعد تعدد بلاغات من قبل المواطنين بمشاهدته في شوارع المدينة.

وقال الجهاز في بيان له، إنه “تلقى بلاغات وشهادات من قبل المواطنين في مسلاتة تفيد برؤية النمر في شوارع المدينة”، مؤكدا “أنه تم تسيير دوريات للأماكن التي تم الإبلاغ عن رؤية النمر فيها، رفقة دوريات قسم البحث الجنائي مسلاتة ودوريات فرع جهاز الأمن الداخلي مسلاته، وذلك لسلامة المواطنين ولم يتم العثور عليه”.

وأهاب الجهاز “بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر وسرعة الإبلاغ عن مكان مشاهدة هذا المفترس، لضمان سلامة الجميع”.