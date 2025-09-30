نموذج جديد لـ«الذكاء الاصطناعي».. «أوبن إيه آي» تتحرك لحماية المراهقين!

كشفت شركة “أوبن إيه آي”، مطوّر روبوت المحادثة “شات جي بي تي”، عن حزمة أدوات جديدة للرقابة الأبوية، تهدف إلى تعزيز حماية المراهقين من المحتوى الحساس وضبط استخدامهم للتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وجاء الإعلان عبر منشور رسمي على منصة “إكس”، في خطوة اعتُبرت استجابة مباشرة لمطالب الآباء والمشرعين في الولايات المتحدة بعد سلسلة حوادث مأساوية ارتبطت باستخدام المنصات الذكية.

مزايا الرقابة الجديدة

الأدوات تتيح للآباء والمراهقين ربط الحسابات بشكل مباشر، ما يسمح بـ:

تقليل تعرض الأبناء للمحتوى الحساس عبر خوارزميات مفلترة.

إدارة سجل المحادثات والتحكم في إمكانية استخدامه لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

تفعيل تنبيهات للآباء عند رصد تهديدات محتملة لسلامة المراهقين أو في حال فك ارتباط الحسابات.

وتأتي هذه الإجراءات بعد اتهام عائلة أميركية لـ”أوبن إيه آي” بأن “شات جي بي تي” لعب دورًا في انتحار ابنهم. ومع تكرار حوادث مشابهة مرتبطة بانتحار أو وفاة مراهقين، ارتفعت الأصوات الداعية لفرض قواعد أكثر صرامة على الشركات التكنولوجية، خصوصًا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي بات حاضرًا في حياة مئات الملايين حول العالم.

المشرعون الأميركيون كثّفوا ضغوطهم على “أوبن إيه آي” وشركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز أنظمة الأمان، وسط نقاش متصاعد حول كيفية الموازنة بين حرية الابتكار وحماية الفئات الهشة. ويُرجَّح أن تدفع هذه التطورات نحو تشريعات جديدة تلزم الشركات بآليات تحقق من العمر وشفافية أكبر بشأن بيانات المستخدمين.

وبحسب “أوبن إيه آي”، تجاوز عدد مستخدمي “شات جي بي تي” حاجز 700 مليون مستخدم، وهو ما يجعل أي ثغرة في إجراءات الأمان مصدر قلق عالمي. الشركة أكدت أنها تعمل على تطوير أنظمة ذكية للتنبؤ بالعمر، ما قد يسهّل تطبيق الحماية بشكل آلي على حسابات المراهقين دون الاعتماد الكامل على الإشراف الأسري.

DeepSeek تطلق الإصدار التجريبي الجديد لنموذج الذكاء الاصطناعي V3.2

أعلنت شركة DeepSeek الصينية عن إصدار تجريبي جديد لنموذج مساعدها الذكي بالذكاء الاصطناعي، تحت اسم DeepSeek-V3.2-Exp.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على شبكة WeChat أن النسخة الجديدة شهدت تحسينات في كفاءة التدليل والاستدلال، مع خفض تكلفة استخدام واجهة التطبيقات (API)، مؤكدة أن هذا الإصدار يمثل خطوة وسطية نحو إطلاق بنية الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت DeepSeek قد أطلقت في يناير الماضي نسخة R1 من مساعدها الذكي، وأشارت إلى أن هذه النسخة لا تقل أهمية عن برمجيات الذكاء الاصطناعي ChatGPT. وحقق تطبيق DeepSeek نجاحًا كبيرًا، حيث احتل المرتبة الأولى من حيث عدد التحميلات في متجر App Store في عدة دول، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات واليابان وكوريا الجنوبية، مؤثرًا بشكل واضح على شركات التكنولوجيا الأميركية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل منافسة شديدة بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مثل OpenAI وGoogle وMeta وAmazon وNVIDIA، التي تتسابق لإدخال الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع البحث والعديد من المجالات التقنية الأخرى.