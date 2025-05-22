نموذج« ذكاء اصطناعي» يُحدث ثورة في التنبؤ بالأعاصير والطقس

كشفت شركة مايكروسوفت عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يحمل اسم “أورورا”، يُعد نقلة نوعية في مجال التنبؤات الجوية، متفوقًا على الأساليب التقليدية من حيث الدقة، والسرعة، والتكلفة، خاصة في رصد جودة الهواء، وأنماط الطقس، ومسارات العواصف المدارية المتأثرة بتغير المناخ.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة “نيتشر” العلمية، تمكن “أورورا” من إنتاج تنبؤات دقيقة لحالة الطقس لمدة عشرة أيام، متفوقًا على مراكز التنبؤ العالمية، بما في ذلك المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وأوضح باريس بيرديكاريس، الباحث الرئيسي في المشروع وأستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة بنسلفانيا، أن “لأول مرة، يمكن لنظام ذكاء اصطناعي أن يتفوق على جميع المراكز التشغيلية في التنبؤ بالأعاصير”، وفقًا لما نقلته مجلة Science Alert.

وبحسب الدراسة، بتدريبه على بيانات تاريخية فقط، أثبت “أورورا” دقة مبهرة، إذ نجح في التنبؤ بجميع الأعاصير التي وقعت عام 2023، متفوقًا على التوقعات الرسمية، ومن أبرز الحالات التي أظهر فيها تفوقه، إعصار دوكسوري في المحيط الهادئ، حيث توقّع “أورورا” بدقة مكان وزمان ضرب الإعصار للفلبين قبل أربعة أيام من وقوعه، بينما كانت التنبؤات الرسمية آنذاك تشير إلى توجهه نحو شمال تايوان.

ووفق الدراسة، تُبنى النماذج التقليدية للتنبؤ الجوي على معادلات فيزيائية معقدة تعتمد على قوانين حفظ الكتلة والطاقة والزخم، وتتطلب قدرة حوسبة ضخمة، إلا أن “أورورا” تجاوز هذه المتطلبات، حيث أشارت الدراسة إلى أن التكاليف الحسابية له أقل بمئات المرات من النماذج التقليدية، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأرصاد الجوية بتكلفة منخفضة وفعالية عالية.

وقال بيرديكاريس في عرض مرئي نشرته “نيتشر”: “نحن على أعتاب عصر تحولي في علوم أنظمة الغلاف الجوي… في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، نهدف إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تتفاعل مباشرة مع بيانات الرصد من الأقمار الصناعية ومحطات الأرصاد، لتوفير تنبؤات عالية الدقة في أي مكان وزمان.”

وبحسب مطوريه، يُعد “أورورا” أول نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق باستمرار على سبعة مراكز دولية للتنبؤ بمسارات الأعاصير المدمرة، خلال مدة تصل إلى خمسة أيام قبل حدوثها، ما يمثل خطوة عملاقة نحو استبدال أو دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التنبؤ الرسمية حول العالم.

ورغم أن “أورورا” لم يُطرح تجاريًا بعد، فإن هذه النتائج تضعه في موقع ريادي، مع إمكانية كبيرة لتغيّر جذري في كيفية تعامل العالم مع الكوارث المناخية، وتحسين إجراءات الاستجابة والوقاية على نطاق عالمي.