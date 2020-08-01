نمور مهددة بالإنقراض في خمسة دول.. تعرف عليها

عدد النمور البرية قد عاود الارتفاع في خمسة بلدان على الأقل حول العالم، وهو نوع مهددة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر وفقدان البيئة الحيوية التي تمكنها من الاستمرار ذلك ما أعلنته منظمة الصندوق العالمي للطبيعة.

ووصفت المنظمة ومقرها نيويورك هذه الأخبار بـ”الرائعة” بحسب ما نقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية عن المنظمة، وقالت: “إن عدد النمور البرية في الهند والصين ونيبال وروسيا وبوتان قد زادت بعد أن كان عددها يبلغ عام منذ 10 أعوام 3200 فقط.

وتمتلك الهند وحدها الآن ما بين 2600 و3350 من هذه الحيوانات، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع النمور البرية في العالم. في بلدان أخرى، بدأت حملات حماية البيئة والحياة البرية تؤتي ثمارها، ففي النيبال عام 2019 يوجد 235 نمراً برياً مقارنة بـ121 فقد في عام 2009.

وبحسب “بيتشي ماي” المديرة الإقليمية للصندوق العالمي للطبيعة في بريطانيا، فإن النمور البرية لا تزال مهددة بالانقراض رغم ذلك، لأنها تعاني من فقدان بيئتها الطبيعية ومن الصيد غير المشروع.

وشددت “ماي” قائلة: “حماية النمور لا يمكن أن تتم بدون دعم الحكومات وإرادة السياسيين”، بالإضافة إلى جهود المجتمعات المحلية التي تلعب دوراً أساسياً في ذلك.