نمو التبادل التجاري بين إسرائيل ودول عربية!

كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، عن تسجيل نمو وقفزات كبيرة في حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وعدّة دول عربية، منها الإمارات والبحرين ومصر والمغرب.

وبحسب ما أورده “معهد السلام لاتفاقات إبراهيم”، نقلا عن مؤسسة الإحصاء الإسرائيلي، “فقد بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات 271.9 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق”.

وبحسب البيانات، “خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.66 مليار دولار، محققا نمواً بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023”.

وهذا و”كانت شهدت التجارة مع البحرين قفزة كبيرة، حيث بلغت 16.8 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 740 بالمئة عن يونيو 2023، وخلال النصف الأول من 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين المنامة وإسرائيل، بنسبة 879 بالمئة ليصل إلى 70.5 مليون دولار”، وفق البيانات.

ووفق المعهد، “أما المغرب، فقد وصل حجم تجارته مع إسرائيل إلى 8.5 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 124 بالمئة عن العام السابق، وخلال الأشهر الستة الأولى، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 53.2 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة عن نفس الفترة من 2023”.

وأظهرت البيانات أيضا، “ارتفاعا ملحوظا في التجارة بين إسرائيل ومصر، حيث بلغت قيمتها 35 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 29 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وخلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 246.6 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 53 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023”.

في المقابل، “شهدت التجارة بين إسرائيل والأردن تراجعا، حيث بلغت 35 مليون دولار في يونيو 2024، بانخفاض 14 بالمئة عن يونيو 2023، وخلال النصف الأول من 2024، انخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 213.8 مليون دولار”.

يذكر أن “معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم”، يعد منظمة أمريكية لدعم تنفيذ وتوسيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.