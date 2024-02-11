نمو توريد الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى أوروبا في 2023

رغم الضجة الإعلامية الكبرى التي أثارتها العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، لكن واقع الحال يشي عكس ذلك، فقد ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وقال أرتيوم ستودينيكوف مدير الإدارة الأوروبية الأولى بالخارجية الروسية، إن توريد الغاز المسال من روسيا إلى فرنسا تزايد في الأشهر التسعة من عام 2023 بنسبة 41 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

وأضاف ستودينيكوف في حديث لوكالة نوفوستي: في نهاية عام 2022، أصبحت روسيا المورد الثاني للغاز الطبيعي إلى فرنسا بعد الولايات المتحدة بسبب استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وأشار ستودينيكوف إلى أن نقطة الاستلام الرئيسية للإمدادات الروسية من الغاز المسال، هي محطة مونتوار دو بريتان، التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023.

بدورها، ذكرت صحيفة تلغراف في وقت سابق، نقلا عن بيانات يوروستات، أن دول الاتحاد الأوروبي اشترت أكثر من نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، حيث أصبحت إسبانيا وفرنسا ثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين.

وبلغة الأرقام، اشترت إسبانيا ما قيمته 1.8 مليار يورو من الغاز الطبيعي المسال الروسي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

واحتلت فرنسا المركز الثاني في الاتحاد الأوروبي، حيث اشترت الغاز الطبيعي المسال الروسي مقابل 1.5 مليار يورو، كما جاءت بلجيكا في المركز الثالث بمشتريات قيمتها 1.36 مليار يورو.