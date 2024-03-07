نمو كبير للاقتصاد الصيني يفوق التوقعات

ارتفعت صادرات الصين خلال شهري يناير وفبراير الفائتين، بشكل كبير، تجاوز التوقعات.

وأظهرت بيانات للجمارك الصينية،أن صادرات الصين خلال شهري يناير وفبراير، جاءت أعلى بواقع 7.1 بالمئة عن العام السابق، كما تجاوزت النمو الذي توقعه الخبراء عند 1.9 بالمئة، وارتفعت الواردات 3.5 بالمئة مقارنة بتوقعات بصعود 1.5 بالمئة.

وبحسب البيانات، نما فائض الميزان التجاري إلى 125.16 مليار دولار بعدما بلغ 75.3 مليار دولار في ديسمبر، متجاوزاً التوقعات البالغة 103.7 مليار دولار.

وقالت “هوانج تسيتشون” المحللة الاقتصادية لدى “كابيتال إيكونوميكس”: بعد استبعاد التغيرات الموسمية وتغيرات الأسعار، فإن التقديرات تشير إلى نمو الصادرات الصينية بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين.

وكانت الصين حددت هدف نمو اقتصادي طموح يبلغ نحو 5% لهذا العام 2024، وهو الهدف الذي يقول خبراء الاقتصاد إنه سيتطلب المزيد من الدعم السياسي مع تصاعد التحديات.

هذا وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولا يزال مجموعة من الضغوطات، منذ بدء وباء كورونا، وظهرت أزمات متلاحقة، مثل الأزمة التي يشهدها القطاع العقاري في الصين والذي يعتبر القاطرة الرئيسية لاقتصاد البلاد.