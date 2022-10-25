نهائيا.. رئيسة الحكومة الإيطالية تُعلن أنّ هدفها إيقاف الهجرة في المتوسط

قال رئيس الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني إنّ الحكومة تريد وقف الهجرة غير الشرعية والقضاء على تهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط ​​نهائيا.

وأوضحت ميلوني أمام برلمان بلادها أنّ نيّتها هي استعادة الاقتراح الأصلي لبعثة الاتحاد الأوروبي البحرية صوفيا التي تنص في المرحلة الثالثة، على منع خروج القوارب من شمال إفريقيا.

وتهدف المرحلة الثالثة من مهمة صوفيا إلى اعتراض قوارب المهاجرين والمرافق اللوجستية التي يستخدمها المهربون سواء في البحر أو على اليابسة، وبالتالي المساهمة في الجهود الدولية لردع المهربين في الانخراط في مزيد الأنشطة الإجرامية.

في هذه المرحلة، من الضروري صدور قرار من الأمم المتحدة وتعاون الدولة الساحلية المقابلة، أي ليبيا، وأنّ دخول إيطاليا، كما هو الحال في أي دولة أخرى جادة، لا يكون بشكل غير قانوني وإنما من خلال مراسيم التدفق.