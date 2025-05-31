نهائي الذهب.. الفائز بين إنتر وسان جيرمان يحصد 150 مليون يورو

يتطلع كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي لحصد جائزة مالية غير مسبوقة، عندما يلتقيان مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مواجهة تمثل ذروة الموسم الأوروبي من حيث التنافس الكروي والعوائد الاقتصادية.

وبحسب التقديرات، من المنتظر أن يحصل الفريق الفائز على ما يقارب 150 مليون يورو، في ظل التعديلات الحديثة على نظام البطولة وهيكلة توزيع الجوائز المالية، ما يجعلها أكبر جائزة في تاريخ المسابقة.

وتشمل هذه القيمة الإجمالية مكافآت الأداء في مختلف مراحل البطولة، إلى جانب العوائد التجارية وحصص البث التلفزيوني، وسيحصل بطل الليلة بشكل مباشر على 10.5 مليون يورو، منها 4 ملايين يورو مكافأة المشاركة في كأس السوبر الأوروبي، حيث سيلاقي الفائز ببطولة الدوري الأوروبي، توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

وخلال مشوارهما هذا الموسم، جمع كل من إنتر وسان جيرمان أكثر من 135 مليون يورو حتى الآن، منها 18.6 مليون يورو كمكافأة المشاركة في مرحلة المجموعات، وتفوّق إنتر من حيث العائدات في هذه المرحلة، كونه حل في المركز الرابع، مقابل المركز الـ15 لسان جيرمان، بحسب ترتيب الإيرادات.

وفي الأدوار الإقصائية، نال كل فريق حوالي 57 مليون يورو، إلى جانب إيرادات إضافية من حقوق البث، التي استفاد منها سان جيرمان بشكل أكبر نتيجة ارتفاع قيمة السوق الإعلامي الفرنسي مقارنة بالإيطالي.

وللمقارنة، حصل ريال مدريد على 138.8 مليون يورو خلال الموسم الماضي بعد تتويجه باللقب، ما يجعل لقاء الليلة مرشحًا لتحطيم هذا الرقم القياسي.