الأهلي السعودي بطلاً لـ«دوري أبطال آسيا».. الملك سلمان يُعلّق

في ليلة كروية استثنائية على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الإنماء” في جدة، توج نادي الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعد فوزه على فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني بنتيجة 1-0، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية وشهدت أحداثًا مثيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وحسم الأهلي المواجهة بهدف قاتل سجله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي، ليمنح فريقه لقبًا قاريًا جديدًا ويؤكد تفوقه في البطولة الآسيوية.

وشهدت المباراة تحولًا مهمًا بعد طرد اللاعب زكريا هوساوي في الدقيقة 67، إثر تدخل على المهاجم الأسترالي تيتي ينجي، ما أجبر الأهلي على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين، وسط ضغط هجومي متواصل من الفريق الياباني.

ورغم النقص العددي، أظهر الأهلي تماسكًا دفاعيًا لافتًا وقدرة على الصمود أمام الهجمات، قبل أن ينجح في خطف هدف الفوز في التوقيت الحاسم من الأشواط الإضافية، وسط فرحة جماهيرية عارمة داخل المدرجات.

وبهذا التتويج، ينجح الأهلي السعودي في الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه بالبطولة في الموسم الماضي، ليعزز مكانته كأحد أبرز أندية القارة الآسيوية في السنوات الأخيرة.

وعقب صافرة النهاية، شهد الملعب وخارجه احتفالات واسعة بين اللاعبين والجماهير، احتفاءً بالإنجاز القاري الجديد الذي جاء بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى آخر لحظة.

كما واصل الأهلي تعزيز حضوره القاري، في ظل تطور فني واضح وتماسك جماعي جعله ضمن أبرز المرشحين الدائمين للمنافسة على الألقاب الآسيوية، مع تأكيد قدرته على حسم المباريات الكبرى في اللحظات الحاسمة.

وفي سياق ردود الفعل، علّق بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التتويج، عبر منصة “إكس”، مهنئًا النادي الأهلي بإدارته ولاعبيه وجماهيره على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس تطور الكرة السعودية على المستوى القاري في ظل الدعم المستمر من القيادة.

كما نشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي تغريدة احتفالية عقب التتويج، تضمنت رسالة تفاعلية للجماهير، في إشارة إلى الأجواء الاحتفالية الكبيرة بعد الفوز باللقب القاري.

وبهذا الإنجاز، يصبح الأهلي السعودي ثاني نادٍ سعودي يحقق لقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، بعد الاتحاد الذي سبق أن حقق اللقب عامي 2004 و2005، ليضيف فصلًا جديدًا إلى سجل الكرة السعودية في البطولات الآسيوية.

مبارك للنادي الأهلي، بإدارته ولاعبيه وجماهيره، فوزه بدوري أبطال آسيا النخبة..

انتصار وتفوق يعكس تطور الكرة السعودية على المستوى القاري، في ظل دعم القيادة الدائم، وحرصها على تحقيق الإنجازات في كافة المجالات 🇸🇦 pic.twitter.com/nqTmDm0DmP — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) April 25, 2026