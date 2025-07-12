نهائي ناري بين تشيلسي وباريس سان جيرمان.. 3 مواجهات فردية تحسم المعركة

يستعد نادي باريس سان جيرمان، بطل أوروبا وفرنسا، لمواجهة تشيلسي في مباراة مرتقبة غداً الأحد على ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي، ضمن نهائي كأس العالم للأندية بنظامه الجديد.

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على ثلاث مواجهات فردية حاسمة قد تلعب دوراً كبيراً في تحديد بطل النسخة الأولى للبطولة.

يعتبر قلب الدفاع الإنجليزي تريفو تشالوبا من الركائز الأساسية لتشيلسي هذا الموسم، بعد تألقه اللافت عقب فترة إعارة ناجحة مع كريستال بالاس. برز تشالوبا كصخرة دفاعية خلال البطولة، وظهر بمستوى متميز في نصف النهائي أمام فلومينينسي، حيث ساهم في إيقاف الهجوم البرازيلي وحقق نسبة تمرير ناجحة 100%.

في المقابل، يواجه تشالوبا تحدياً صعباً في مواجهة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تعافى من الإصابة وساهم بأهداف حاسمة في الأدوار الإقصائية، كان أبرزها هدفه في الفوز على بايرن ميونخ، وأداؤه القوي أمام ريال مدريد حيث أربك دفاعات الفريق الإسباني.

يمتلك كلا الفريقين خط وسط قوي، ويبرز في تشكيلة كل منهما لاعبون مميزون هما الأرجنتيني إنزو فرنانديز مع تشيلسي، والبرتغالي فيتينيا مع باريس سان جيرمان. يتميز فرنانديز بطاقة لا تهدأ وروح قتالية عالية تحدد إيقاع تشيلسي، في حين يعتمد فيتينيا على تمريرات دقيقة وأداء ذكي ساعده في قطع مسافات طويلة وتحطيم هجمات المنافسين.

يمثل المهاجم البرازيلي الجديد لجواو بيدرو إضافة قوية لتشيلسي، بعدما سجل هدفين في أول ظهور أساسي له مع الفريق في نصف النهائي. يتميز بيدرو بمهارات فنية وسرعة ومهارات تهديفية جعلته تهديداً دائماً لدفاعات الخصوم.

على الجانب الآخر، يقف أمامه ماركينيوس، قلب دفاع باريس سان جيرمان وصانع نجاحات الفريق في السنوات الأخيرة. يمتلك ماركينيوس خبرة كبيرة، ودوراً قيادياً أساسياً، ويعد مفتاحاً هاماً في مواجهة هجمات بيدرو الجديدة.

تظل هذه المواجهات الثلاث فردية حاسمة ومؤثرة، وقد تحدد من سيحمل لقب كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة.

Who will be crowned #FIFACWC Champion? 🏆 pic.twitter.com/QYekZqcmkR — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 9, 2025