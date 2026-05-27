نهاية «حقبة غوارديولا».. مانشستر سيتي يودّع طاقمه

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل خمسة من أعضاء الجهاز الفني والإداري المرتبطين بالمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وذلك عقب انتهاء مسيرته مع النادي التي امتدت نحو عشرة أعوام، في خطوة تعكس نهاية مرحلة فنية بارزة في تاريخ الفريق.

وأوضح النادي، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن كلًا من بيب ليندرز، وكولو توريه، ولورينزو بوينافينتورا، ومانيل إستيارته، وتشابي مانسيسيدور، سيغادرون مناصبهم مع نهاية موسم 2025-2026، في إطار إعادة هيكلة الجهاز الفني بعد انتهاء الحقبة الحالية.

وأشار البيان إلى أن بيب ليندرز انضم إلى الجهاز الفني في صيف عام 2025 بصفته مساعدًا لغوارديولا، وأسهم خلال فترة عمله في تتويج الفريق بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ما عزز من بصمة الجهاز الفني خلال الموسم.

كما أوضح النادي أن كولو توريه، الذي سبق له التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر سيتي كلاعب، عاد إلى النادي ضمن الطاقم التدريبي بعد تجربة مع فرق الشباب تحت 18 عامًا، قبل أن يغادر مع المجموعة الفنية الحالية.

ولفت البيان إلى أن مدرب اللياقة البدنية لورينزو بوينافينتورا كان أحد الأسماء القريبة من غوارديولا طوال مسيرته التدريبية، حيث رافقه في أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ما يجعل رحيله جزءًا من نهاية امتداد فني طويل للمدرب الإسباني.

وأضاف أن مانيل إستيارته عمل مع غوارديولا في الأندية الثلاثة ضمن أدوار فنية وإدارية مختلفة، بينما شغل تشابي مانسيسيدور منصب رئيس قسم حراس المرمى في مانشستر سيتي منذ عام 2013، بداية من فترة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، واستمر في موقعه طوال حقبة غوارديولا، مسهمًا في تطوير أداء حراسة المرمى داخل الفريق.

واختتم مانشستر سيتي بيانه بتوجيه الشكر لأعضاء الجهاز الفني والإداري المغادرين، مشيدًا بما قدموه من عمل كبير خلال السنوات الماضية، ومتمنيًا لهم النجاح في محطاتهم المقبلة، في وقت يستعد فيه النادي لمرحلة جديدة بعد واحد من أنجح الفترات في تاريخه الحديث.