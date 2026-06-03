نهاية رسائل الاحتيال.. واتسآب يطلق نظام «تحذيرٍ ذكي» للمستخدمين

يواصل تطبيق المراسلة الفورية “واتس آب” تطوير أدواته الأمنية، عبر العمل على ميزة جديدة تحمل اسم “Scam Alert”، تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين من محاولات الاحتيال والرسائل المشبوهة التي تنتشر عبر المنصة.

ووفقًا لما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات التطبيق، فإن الميزة الجديدة ستعمل على تنبيه المستخدمين عند استقبال رسائل يُشتبه في أنها احتيالية، خصوصًا تلك الواردة من جهات غير مسجلة ضمن قائمة جهات الاتصال.

وتقوم فكرة الميزة على تحليل محتوى الرسائل مباشرة داخل جهاز المستخدم، دون إرسال أي بيانات إلى خوادم الشركة، بما يحافظ على مبدأ التشفير التام من طرف إلى طرف، ويضمن عدم انتهاك خصوصية المحادثات.

ويعتمد النظام الجديد على تقنيات تحليل محلية مشابهة لتلك المستخدمة في ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نص، حيث تتم معالجة البيانات داخل الهاتف نفسه، ما يسمح باكتشاف الأنماط المشبوهة دون الاطلاع الفعلي على محتوى الدردشة من قبل الشركة.

وعند رصد رسالة يُحتمل أن تكون احتيالية، سيعرض التطبيق تحذيرًا داخل نافذة المحادثة يتضمن رسالة واضحة تقول: “قد يكون هذا احتيالًا”، ما يمنح المستخدم فرصة لإعادة تقييم التفاعل قبل الرد أو اتخاذ أي إجراء.

كما تتيح الميزة خيارين مباشرين أمام المستخدم، يتمثل الأول في حظر المرسل والإبلاغ عنه، بينما يتيح الخيار الثاني متابعة المحادثة في حال رأى المستخدم أنها لا تمثل أي تهديد.

وتؤكد التقارير أن “واتس آب” لن يفرض أي قيود تلقائية على التواصل، ولن يقوم بحظر أو إيقاف أي محادثة بشكل آلي، بل يقتصر دوره على تقديم تنبيه استباقي يساعد المستخدم على اتخاذ قراراته بنفسه بناءً على معلومات إضافية حول مستوى المخاطر.

وما تزال الميزة في مرحلة التطوير التجريبي، حيث تم رصدها داخل النسخة الاختبارية beta لنظام أندرويد برقم 2.26.22.2، ومن المتوقع أن يتم طرحها أولًا لمستخدمي برنامج الاختبارات، قبل أن تصل لاحقًا إلى النسخة المستقرة من التطبيق على نطاق أوسع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه محاولات الاحتيال الرقمي عبر تطبيقات المراسلة، ما يدفع الشركات التقنية الكبرى إلى تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل المحلي لتعزيز الأمان دون المساس بالخصوصية.

وبحسب خبراء التقنية، فإن توجه “واتس آب” نحو المعالجة داخل الجهاز يمثل اتجاهًا متقدمًا في حماية البيانات، خاصة في ظل المخاوف العالمية المتزايدة بشأن تسريب المعلومات أو مراقبة المحادثات.