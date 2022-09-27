نهاية سبتمبر الجاري.. جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا

أكد موقع سكيوريتي كونسيل ريبورت أنّ أعضاء مجلس الأمن سيعقدون صباح الخميس القادم مشاورات مغلقة حول ليبيا، حيث ستقدم خلالها وكيلة الأمين للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو إحاطة بالخصوص.

وأضاف الموقع في تقرير عن أعمال مجلس الأمن أنّه سيصوت على مشروع قرار يجدد التفويضات الممنوحة بموجب القرار 2546 المؤرخ في 2 أكتوبر 2020، يسمح للدول الأعضاء باعتراض السفن قبالة السواحل الليبية المشتبه بتهريبها مهاجرين.

وكان مجلس الأمن قد دعا الأطراف الليبية قبل أسابيع إلى الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت، مطالبا جميع الدّول الأعضاء بالامتثال الكامل لقرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأكّد المجلس أهمية الحوار الوطني الشامل الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد، وشدّد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون مزيد من التأخير