نهاية طريق التهريب.. سقوط «الآيس» القاتل بكمين محكم

أعلنت إدارة التحريات وجمع الاستدلال والقبض في جهاز البحث الجنائي، عن تنفيذ عمليتين أمنيتين منفصلتين أسفرتا عن ضبط متهم في جلب مادة مخدرة شديدة الخطورة تُعرف باسم “الآيس”، إضافة إلى ضبط متهم آخر في قضايا احتيال ونصب استهدفت شركات أدوية في العاصمة طرابلس، في إطار جهود أمنية مكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون وتجفيف منابع الجريمة.

وأفادت إدارة التحريات والقبض في جهاز البحث الجنائي أنها نجحت في ضبط شخص متورط في جلب كمية من مادة “الآيس” المخدرة القاتلة والمدمرة للجهاز العصبي، وذلك خلال كمين محكم نُفذ بناءً على معلومات دقيقة.

وبحسب البيان، فإن مادة “الآيس” تُعد من أخطر المواد المخدرة، إذ تشبه الكوكايين وتؤدي إلى إفراز مرتفع لمادة الدوبامين في الدماغ، ما يسبب الهياج والعنف والهلاوس السمعية والبصرية، إضافة إلى تأثيرات مدمرة على الجهاز العصبي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات من مصدر في دولة مصر تفيد بقيام المتهم بجلب المخدرات عبر مكتب شحن بضائع في منطقة شبنة، حيث أخفى الكمية داخل أكياس اللب (الزريعة) قبل شحنها إلى ليبيا.

وعقب جمع المعلومات، نُفذ كمين محكم لحظة حضور المتهم لاستلام الشحنة، حيث جرت عملية ضبطه متلبسًا وتحريز الكمية المضبوطة، ثم اقتياده إلى مقر الجهاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداعه الحجز لحين عرضه على النيابة العامة.

وفي عملية أمنية أخرى، أعلنت إدارة التحريات والقبض عن ضبط شخص متورط في سلسلة قضايا نصب واحتيال على شركات أدوية في العاصمة طرابلس، تجاوزت خمسة عشر محضرًا.

وجاءت العملية بعد ورود برقية من مديرية أمن طرابلس تفيد بهروب المتهم إلى مدينة بنغازي، حيث باشرت فرق التحري أعمالها لتحديد مكانه بدقة.

وبعد متابعة ورصد، جرى تحديد موقع المتهم في منطقة بودزيرة، ونُفذ كمين محكم أسفر عن ضبطه أمام منزله، قبل نقله إلى مقر الجهاز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد جهاز البحث الجنائي أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز الأمن العام وملاحقة المتورطين في الجرائم الخطيرة، سواء المرتبطة بالمخدرات أو الجرائم الاقتصادية التي تستهدف المؤسسات الحيوية.