«نهر الكبير الجنوبي» يبتلع عشرات المدنيين.. الدفاع المدني السوري يتدخل!

أنقذت فرق الدفاع المدني السوري، بمؤازرة وحدات من الجيش، عددًا من الأشخاص من الغرق، في حين فُقد آخرون، خلال محاولتهم عبور الحدود السورية اللبنانية عبر نهر الكبير الجنوبي في ريف حمص الغربي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن فرق الدفاع المدني تحركت خلال ساعات الليل إلى محيط قريتي الشبرونية والدبوسية قرب مدينة تلكلخ، بعد تلقي بلاغ عن غرق أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز النهر، في منطقة تشهد محاولات عبور غير نظامية متكررة.

وأوضح قائد فريق مركز تلكلخ التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، منير قدور، أن غزارة المياه في المصبات المغذية للنهر وارتفاع منسوب الجريان حالا دون وصول الآليات إلى الموقع، ما اضطر الفرق لاستكمال العملية سيرًا على الأقدام، بمرافقة عناصر من الفرقة 52 في الجيش السوري.

وبعد مسير لمسافة طويلة، جرى العثور على امرأتين وشاب، قُدّمت لهم الإسعافات الأولية في المكان قبل نقلهم إلى مشفى تلكلخ الوطني لتلقي العلاج.

وأفاد الناجون بأن مجموعتهم كانت تضم 11 شخصًا، بينما تمكن أربعة منهم من العودة إلى الأراضي اللبنانية، وجرفت مياه النهر آخرين وسط استمرار عمليات البحث عنهم.

وأشار قدور إلى أن “فرق الدفاع المدني حاولت متابعة البحث داخل مجرى النهر، إلا أن انتشار الألغام من مخلفات النظام السابق على ضفافه، إضافة إلى شدة التيار وارتفاع منسوب المياه، حال دون استكمال العمل في موقعي الشبرونية والدبوسية”.

ولفت إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أرسلت فريق دعم يضم غواصين وآليات مخصصة لأعمال الإنقاذ، إلا أن خطورة المنطقة أدت إلى تأجيل استكمال العمليات، على أن يتم التنسيق مع الجانب اللبناني صباح اليوم للدخول من الجهة المقابلة ومتابعة البحث.

في السياق، نفى الجيش اللبناني، اليوم الأحد، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن إجبار سوريين على عبور مجرى نهر الكبير الجنوبي أثناء محاولتهم العبور غير الشرعي للحدود اللبنانية-السورية.

وأكد الجيش في بيان له أن “الوحدات العسكرية لم تتدخل في المنطقة ولم تجبر أي شخص على العودة عبر النهر”، مشيرًا إلى تنسيقه مع السلطات السورية في عمليات البحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق.

وأضاف البيان أن الجيش يسهل العودة الطوعية للسوريين إلى الأراضي السورية عبر المعابر الرسمية، مع ضمان سلامتهم والتأكد من وصولهم بأمان إلى الجانب السوري.

وجاء هذا البيان ردًا على تقارير قناة “الإخبارية” السورية، التي ذكرت قيام الجيش اللبناني بإجبار بعض الأشخاص على التوجه نحو مجرى النهر خلال فيضانات شديدة.

الدفاع السورية تعلن القبض على 5 متسللين في ريف طرطوس بينهم عناصر من النظام السابق

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على خمسة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية في ريف طرطوس غرب البلاد.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن عملية القبض جرت خلال تنفيذ مهام مراقبة وحماية الحدود، وأسفرت عن توقيف المتسللين وتحويلهم للتحقيق.

وأضافت الإدارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن بعض المقبوض عليهم كانوا من عناصر النظام السابق، وجرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال أن وحدات حرس الحدود تواصل مهامها في حماية الحدود السورية والتصدي لمحاولات التسلل والأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن البلاد وسلامة أراضيها.

الداخلية السورية تعتقل مطلوبًا متورطًا بانتهاكات جسيمة في محافظة درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على مطلوب للعدالة متورط في ارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة في محافظة درعا جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية إن وحدات من قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا نفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن اعتقال عماد محمد أبو زريق، المطلوب للعدالة بارتكاب جرائم جسيمة.

وأشارت الوزارة إلى أن المعطيات الأولية المستخلصة من التحقيقات أظهرت ارتباط الموقوف بعلاقات مباشرة مع الأجهزة الأمنية خلال فترة النظام البائد، واستغلاله هذا الغطاء لتنفيذ انتهاكات خطيرة شملت قتل مدنيين وتنفيذ عمليات سطو مسلح، إلى جانب إدارته شبكة منظمة لتجارة وتهريب المواد المخدرة داخل سوريا وخارجها.

وأضافت أن التحقيقات قادت إلى اعترافات تفصيلية حول وجود مستودعات أسلحة وذخائر في بلدة نصيب، وتحركت على الفور وحدات الأمن المختصة إلى المواقع المحددة، حيث ضبطت كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر.

وبيّنت الوزارة أن المضبوطات شملت قذائف هاون بمختلف العيارات، وصواريخ من نوع كاتيوشا، وصواريخ ميتس المضادة للدروع، إضافة إلى رشاشات ثقيلة ومتوسطة، وذخائر متنوعة، وأجهزة اتصال لاسلكية.

وأكدت وزارة الداخلية مصادرة جميع المضبوطات وفق الأصول القانونية المعتمدة، وإحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.