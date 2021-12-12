نواب أمريكيون: من المهم إجراء الانتخابات في موعدها

قال عضو الكونغرس الأمريكي تيم بورشيت، إنّه من المهم أن تجرى الانتخابات في ليبيا نهاية الشهر الجاري دون وجود جهود قسرية أو تدخلات من قبل الحكومات الأجنبية.

من جانبه، أشار عضو الكونغرس جون كونالي، أنّ إجراء انتخابات يمكن أن يؤدي في الواقع إلى مزيد من عدم الاستقرار، مشيرا إلى خطر إجراء الانتخابات في ليبيا، بسبب سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق واسعة في البلاد.

وذكرت نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون شمال إفريقيا، كارين ساساهارا، أنّ مسار العملية الانتخابية يمضي قدما، مؤكدة أن الروس يتطلعون للحصول على موطئ قدم في إفريقيا، وأن ليبيا هي نقطة انطلاق لمشروعهم.

وأبدى عدد من النواب الأمريكيين مخاوفهم من وجود مقاتلين أجانب، معتبرين أنّ الأمر يشكل ضغوطات محتملة على ليبيا قبيل الاستحقاق الانتخابي.