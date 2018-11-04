نواب الجنوب يطالبون بضرورة تفعيل مديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية بضرورة تفعيل الخدمات الضرورية وحل المختنقات التي يعاني منها الجنوب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهم الأحد مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان.

كما طالب النواب بتفعيل مديريات الأمن في مدن الجنوب، بالإضافة إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية بالأخص بعد المعارك الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

من جانبه أكد كاجمان على أهمية عقد هذه الاجتماعات والاستمرار فيها والتي من شأنها أن تسهم في تذليل العراقيل وحل المشاكل التي تواجه المنطقة الجنوبية. وفق قوله.